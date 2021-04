Covid, i nuovi colori delle regioni da martedì 6 aprile





Dopo Pasqua e Pasquetta in zona rossa torna il sistema dei colori in base ai dati sulla diffusione del virus. La zona gialla non ci sarà a priori fino al 30 aprile. Da martedì saranno in zona rossa: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle D’Aosta. In zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto. Nella fascia arancione si può uscire pur rimanendo nel proprio comune di residenza. Riapriranno negozi, parrucchieri e centri estetici. Bar e ristoranti ancora chiusi. Fino al 30 aprile chi torna da un Paese dell’Unione Europea dovrà stare in quarantena per cinque giorni e può uscire solo dopo tampone negativo. Per chi torna invece da un Paese fuori dall’UE, la quarantena prevista è di 14 giorni. Mercoledì si tornerà in presenza, anche in zona rossa, nelle scuole dell’infanzia, primarie e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. In zona rossa gli alunni di seconda e terza media e delle superiori seguiranno invece ancora a distanza. Nella zona arancione gli alunni di seconda e terza media torneranno in presenza. Per quelli delle superiori deve essere garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%. Lo riporta il Corriere.it

