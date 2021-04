Covid, un giocatore del Torino positivo: il comunicato del club





“Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, in accordo con le Autorità sanitarie, è già stato posto in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. Il Torino FC continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività” è la nota apparsa sul sito ufficiale del Torino in seguito all’ultimo giro di tamponi effettuato. La squadra piemontese, dunque, continua a riscontrare problemi con la positività di alcuni giocatori, che già qualche settimana aveva evitato due partite dei granata, tra cui quella tanto discussa contro la Lazio.

