Talento, qualità e imprevedibilità. Ingredienti che mescolati al ritmo di alti e bassi descrivono Florent Shehu, una giovane promessa della Lazio Primavera che, dopo aver vestito le maglie di Barcellona, Levante e Basilea, a Roma ha finalmente trovato la sua giusta dimensione riuscendo a crescere giorno dopo giorno. Per presentarlo al meglio al pubblico biancoceleste, LazioPress.it ha contattato in esclusiva il suo agente Andre Orlandi che lo rappresenta nella By&For Sport Management.

Tecnica, fantasia e imprevedibilità sono forse le tre caratteristiche principali di Shehu. Pensi sia la descrizione giusta?

“ Florent è un calciatore di grandissima qualità e talento a cui mancava un po’ il lavoro atletico e nella fase di non possesso. Il suo arrivo alla Lazio lo ha aiutato molto a crescere sotto questi profili ed oggi sta facendo un bel lavoro. È un trequartista che può anche fare la mezzala con un piede sinistro di ottima qualità. Adesso con il lavoro alla Lazio è un giocatore ancora più completo”.

Nasce come trequartista, ma pensi che possa adattarsi anche come seconda punta considerando che in prima squadra non c’è l’uomo tra le linee?

“Per fare la seconda punta deve crescere davanti alla porta. Ci sta lavorando molto, ma credo che potrebbe fare la mezzala come già successo in prima squadra. Ha una bella struttura fisica, è alto un metro e ottantacinque. Pensando alla prima squadra, credo che possa fare la mezzala”.

Rimanendo sulla prima squadra, senza fare paragoni pesanti. Solo a livello di caratteristiche credi somigli più a Milinkovic o Luis Alberto?

“In questi giorni discutevo con lui di calciatori della prima squadra e parlavamo di Milinkovic e Luis Alberto. Sono giocatori top, Florent come caratteristiche e stile di gioco è forse più simile a Luis Alberto. Anche lo spagnolo era un trequartista che poi è arretrato a fare la mezzala”.

Andando più a fondo, a volte ho l’idea che forse l’aspetto dove Shehu debba crescere maggiormente sia quello della continuità. Che ne pensi?

“Florent quest’anno è migliorato sotto tanti aspetti. Secondo me è molto fortunato ad avere come allenatore Menichini che tiene al ragazzo e ci sta lavorando moltissimo. Shehu è un calciatore che vuole imparare e ascolta molto. Doveva crescere atleticamente e in fase di possesso e qui oggi è migliorato molto recuperando tanti palloni e non perdendo i duelli fisici. È vero che deve migliorare per quanto riguarda la continuità di rendimento, un elemento che poi arrivi con la maturità. Sono giocatori giovani che più giocano e più migliorano sotto questo profilo. Florent da qui a fine campionato a delle partite in cui deve tenere alto il livello, deve crescere ed aiutare la squadra a salvarsi”.

Florent può anche vantare delle presenze nelle nazionali giovanili. Quanto è importante per un ragazzo entrare in un giro simile?

“La nazionale ti dà moltissima visibilità e la possibilità di confrontarti con i migliori della tua generazione del tuo paese d’origine. È un motivo d’orgoglio, lui ci pensa anche perché è un po’ che non viene chiamato. Può giocare con la nazionale della Svizzera, della Francia o del Kosovo con quest’ ultima che lo ha già contattato varie volte. Adesso, comunque, il suo pensiero è rivolto solo alla Lazio. In questi giorni mentre parliamo mi ha detto che pensa solo ai biancocelesti e ad arrivare in prima squadra, poi la nazionale verrà di conseguenza”.

Shehu ha già firmato il primo contratto da professionista che scadrà nel giugno del 2022. Il rinnovo è solo una formalità?

“Sul rinnovo non so nulla perché non ho ancora parlato con la Lazio, ma penso che siano contenti di Florent e lui è contento di rimanere. Non credo ci saranno problemi, anche se preciso che non ho ancora incontrato la società”.

Un’ultima curiosità. Pensi che Florent andrà in ritiro con la prima squadra in estate?

“Speriamo (ride n.d.r). Vorrà dire che ha fatto un grande finale di campionato.”

