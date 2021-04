Guardiola, il duro sfogo contro Uefa e Fifa: “Ora è troppo, stanno ammazzando i giocatori”





Pep Guardiola sferra un duro attacco nei confronti dei due massimi organismi del calcio, Uefa e Fifa. Il tecnico del Manchester City, nella conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund, ha espresso senza mezzi termini il suo parere riguardo i calendari, per lui troppo fitti. Queste le sue parole:

“Ora è troppo, sono esseri umani anche loro, non macchine. Senza rotazioni sarebbe impossibile continuare ad essere competitivi. I calciatori potrebbero giocare per la loro mentalità incredibile ma devono riposare, Uefa e Fifa li stanno ammazzando e questo è troppo. Dall’inizio della stagione non abbiamo avuto nemmeno una settimana di riposo”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: