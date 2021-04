La Lazio pagherà o no il riscatto di Pereira? Ecco il parere di Nicolò Schira





La Lazio pagherà il riscatto di Pereira o no? Questa è la domanda che molti si stanno facendo in merito al centrocampista di proprietà dello United ma in prestito con diritto di riscatto alla Lazio. Secondo il parere del giornalista Nicolò Schira, lanciato sul proprio profilo Twitter, la società biancoceleste non lo riscatterà. “Non Lazio non usufruirà del riscatto (27 mln) per Andreas Pereira dal Manchester United. Il giocatore brasiliano tornerà allo united a fine stagione” quanto scritto dal giornalista in merito al diritto di riscatto, nonostante il giocatore abbia mostrato, e continui a mostrare, un grande attaccamento alla Lazio, pur non avendo alle spalle un minutaggio importante.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: