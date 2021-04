Nazionale, dopo Bonucci e Verratti altri due giocatori sono risultati positivi al Covid-19





Aumenta ancora il numero di positivi al Covid-19 al rientro dagli impegni delle Nazionali. Nell’Italia, dopo la positività di alcuni membri dello staff e dei calciatori Leonardo Bonucci (Juventus) e Marco Verratti (Paris Saint Germain), sono risultati positivi altri due giocatori: si tratta di Alessandro Florenzi, anche lui giocatore della squadra francese, e Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo. Proprio il Paris Saint Germain, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha comunicato la positività dell’ex calciatore della Roma: “Dopo l’ultimo test Sars-Cov2 PCR, Alessandro Florenzi si conferma positivo. Rispetterà quindi l’isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. Come promemoria, il giocatore era stato in isolamento per alcuni giorni per precauzione”. A comunicare invece la positività di Grifo è stato il club tedesco attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale: “Con Vincenzo Grifo, al rientro dalla Nazionale italiana, è risultato positivo un altro test per Coronavirus a bassa concentrazione virale. Il giocatore è andato subito in quarantena e non è partito per la partita in trasferta a Mönchengladbach. Tutti gli altri test in rosa sono stati negativi”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: