Serie A, i giocatori più svalutati da inizio stagione: un biancoceleste nella top 10





Il portale Transfermarkt ha pubblicato la classifica dei 10 giocatori che hanno visto peggiorare la propria valutazione. Tale graduatoria, tiene in considerazione i calciatori che ad inizio anno valevano almeno cinque milioni, e che nell’arco della stagione hanno abbassato in percentuale il proprio valore. Tra di loro, al sesto posto c’è un biancoceleste: si tratta di Mateo Musacchio, difensore arrivato a gennaio in prestito dal Milan. L’argentino, si è visto diminuire del 67% la propria valutazione, che è scesa alla cifra i 3 milioni di euro. Un calo il suo, dovuto dalla poca continuità offerta sia con i rossoneri, che tra le file della Lazio.

Questa la classifica completa stilata da Tramsfermarkt:

1) JAVIER PASTORE (Roma): diminuzione del 75% del valore di mercato (valore attuale 2 mln)

2) JOSÉ CALLEJON (Fiorentina): diminuzione del 74% del valore di mercato (valore attuale 2,5 mln)

3) KWADWO ASAMOAH (Cagliari): diminuzione del 69% del valore di mercato (valore attuale 2 mln)

3) DIEGO GODIN (Cagliari): diminuzione del 69% del valore di mercato (valore attuale 2,5 mln)

5) FAOUZI GHOULAM (Napoli): diminuzione del 68% del valore di mercato (valore attuale 3 mln)

6) MATEO MUSACCHIO (Lazio): diminuzione del 67% del valore di mercato (valore attuale 3 mln)

7) NIKOLA KALINIC (Verona): diminuzione del 63% del valore di mercato (valore attuale 2,5 mln)

7) RADJA NAINGGOLAN (Cagliari): diminuzione del 63% del valore di mercato (valore attuale 6 mln)

9) ALEKSANDAR KOLAROV (Inter): diminuzione del 62% del valore di mercato (valore attuale 2,5 mln)

9) IAGO FALQUE (Benevento): diminuzione del 62% del valore di mercato (valore attuale 2,5 mln)

