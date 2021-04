SOCIAL | Luis Alberto prosegue le terapie alla caviglia – FOTO





Come pubblicato sul proprio profilo Instagram attraverso alcune storie, il centrocampista della Lazio Luis Alberto prosegue le terapie alla caviglia. Lo spagnolo, infortunatosi in allenamento dopo uno scontro di gioco, aveva recuperato in tempi record dalla distorsione subentrando addirittura nella partita contro lo Spezia. Adesso l’obiettivo del numero 10 biancoceleste è quello di tornare al meglio in vista del prossimo incontro di campionato contro l’Hellas Verona.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: