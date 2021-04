Spezia, il ds Meluso: “Condoglianze al mondo Lazio per la scomparsa di Guerini. Il rigore? Un errore del VAR”





A seguito della sconfitta subita questo sabato contro la Lazio, il ds dello Spezia Mauro Melluso ha parlato ai microfoni di DAZN. Nel suo intervento, ha ricordato la scomparsa del giovane Daniel Guerini ed è tornato sull’episdio del rigore concesso ai biancocelesti.

Queste le sue parole:

“Volevo prima di tutto fare le condoglianze al mondo Lazio per la scomparsa del ragazzo della Primavera e poi gli auguri di buona Pasqua a tutti i tifosi dello Spezia, della Lazio e del mondo del calcio. Siamo un po’ rammaricati e amareggiati, perché abbiamo fatto un’ottima gara e una prestazione da meritare almeno un punto. C’è stata una decisione un po’ così, discutibile, che ci fa andare via rammaricati. Penso sia stato un errore più del VAR che dell’arbitro, ma non andava chiamato. Non era rigore né questo né quello su Acerbi nell’episodio precedenti. Prende più l’avambraccio che il braccio, l’anno scorso venivano dati di più questi rigore, quest’anno no. C’è stato un errore, è il primo che registriamo quest’anno nei nostri confronti. Sbagliare è umano, ma l’importante è che non si continui così, lo dico anche contro di noi. Siamo stati bravi a rendere partecipi i nostri calciatori, siamo contenti di quelli che giocano dall’inizio ma anche da quelli che sono entrati. Hanno fatto tutti bene. Il merito è tutto dell’allenatore, siamo rammaricati per il risultato. Meritavamo di portare a casa almeno un punto, abbiamo fatto un primo tempo eccezionale. Nel secondo siamo un po’ calati, poi dopo il gol potevamo portare a casa almeno un punto”.

