ASL Torino: “Juve-Napoli al momento non è una partita a rischio rinvio”





Il direttore dell’ASL di Torino, Carlo Picco, è intervenuto ai microfoni di Calcio Napoli 24 Live, per parlare della partita di Serie A che si giocherà domani sera, tra Juventus Napoli, dopo il rinvio del match della terza giornata del girone d’andata, che doveva svolgersi il 4 ottobre scorso.

In quella occasione, la Asl di Napoli aveva deciso di bloccare la partenza verso il Piemonte dei calciatori partenopei. Un provvedimento che portò inizialmente al 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri; successivamente, invece, alla decisione di far rigiocare l’incontro, programmato proprio per il 7 aprile. A seguito del cluster causato dalle positività riscontrate dopo la pausa per le Nazionali ed in particolare, nell’Italia allenata da Roberto Mancini (6 calciatori positivi oltre a membri dello staff tecnico), potrebbe creare ulteriori problemi. Carlo Picco, quindi, ha fatto la seguente dichiarazione, riportata da Calcio e Finanza: “Al momento la partita non è a rischio, i medici solo al lavoro per verificare la presenza di eventuali altre positività nel gruppo juventino”. Nel medesimo, infatti, risultano positivi Bonucci, Demiral e Bernardeschi.

