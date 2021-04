Buon compleanno all’ex biancoceleste Michael Ciani: gli auguri della Lazio | VIDEO





Giornata speciale per un ex calciatore biancoceleste: oggi, 6 aprile, Michael Ciani compie 37 anni. Con la maglia della Lazio ha trascorso tre stagioni, arrivando nella Capitale nell’estate del 2012. Tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana ed Europa League colleziona 72 presenze, realizzando anche due reti, una in campionato e l’altra, entrata nella storia, in Coppa Italia. Il gol in Coppa Italia risale al 19 dicembre 2012, in un Lazio-Siena ottavo di finale. Sotto per 0-1, al 94° Ciani realizza il gol del pareggio, permettendo così ai biancocelesti di battere i bianconeri ai rigori e di continuare il cammino che li ha portati ad alzare il trofeo nella finale del 26 maggio 2013 contro lo Roma. Questo trofeo è anche l’unico vinto da Ciani con la Lazio. Attraverso un video, pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter, la Lazio ha voluto fare gli auguri all’ex difensore francese. Il filmato è accompagnato dalla frase: “Tanti auguri di buon compleanno a Michael Ciani che oggi spegne 37 candeline!”.

🎂🎈 Tanti auguri di buon compleanno a Michael Ciani che oggi spegne 3️⃣7️⃣ candeline! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/qK2fKp31Ru — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 6, 2021

