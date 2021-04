Cassano: “Mandzukic unica pecca del Milan, sarebbe servito un giocatore come Caicedo”

Nell’ormai consueto appuntamento sulla BoboTV, insieme a Christian Vieri, Daniele Adani e Nicola Ventola, l’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato di Felipe Caicedo, raccomandandolo ad esempio ad una squadra come il Milan.

“ Mandzukic è l’unica pecca del Milan, è un punto interrogativo. Avevo detto che non sarebbe servito, dovevano prendere una punta affidabile e sano, che ti può fare qualche gol quando Ibrahimovic non c’è”

Quindi, come riportato da Tuttomercatoweb, il paragone con l’attaccante della Lazio:

“Poteva servire un giocatore come Caicedo. Sta lì, non rompe le palle, lo butti dentro quando serve e fa gol. Non diventerà un titolare, ma poteva essere l’ideale. Quando Ibrahimovic non c’è Pioli deve adattare Leao e Rebic che non sono il massimo da centravanti”