CdS | Il fratello di Rambaudi salvo con l’aiuto di Simone Inzaghi





La tenacia di Roberto Rambaudi, la disponibilità di Simone Inzaghi e la tempestività di Michele Morelli,ex medico sociale della Lazio: così il Corriere dello Sport racconta un episodio accaduto a Cesare Rambaudi, fratello dell’ex biancoceleste. Questa “squadra di soccorritori” speciali lo ha salvato da una peritonite. Il tutto si è verificato nei giorni scorsi quando Cesare, che si trovava a Torino dalla mamma, ha avvertito dolori addominali e chiamato il 118: dopo essere stato sottoposto ad un’ecografia è stato rimandato in albergo, dove alloggiava, ma i dolori non sono mi cessati. Cesare così è tornato a Roma, grazie all’aiuto della moglie che era alla guida mentre lui continuava ad avere forti dolori, e Roberto ha deciso di chiamare il giorno di Pasqua mister Inzaghi per chiedere il contatto di un medico di fiducia; l’allenatore laziale ha pensato al dottor Morelli con cui ha lavorato per tanti anni, dalla Primavera fino alla scorsa stagione. Morelli, assieme al collega Claudio Meli, ha disposto il ricovero d’urgenza. Per i fratelli Rambaudi sono stati quindi provvidenziali l’aiuto e la disponibilità di mister Inzaghi: e tutto bene quel che finisce bene.

