Il popolo biancoceleste attende con ansia il rinnovo di contratto di mister Inzaghi: dopo mesi di attesa e dopo che l’incontro tra l’allenatore ed il presidente è slittato più volte, si è arrivati al momento decisivo. Come riporta il Corriere dello Sport, i due si erano dati appuntamento dopo Pasqua ed ora il tecnico attende l’ultimo colloquio per firmare. Non è da escludere che un incontro possa avvenire anche tra oggi e domani; ad ogni modo questa sembrerebbe la settimana ideale perchè libera da impegni infrasettimanali in campo e fuori. A breve quindi si dovrebbe arrivare ad una conclusione, con Inzaghi che all’appuntamento vorrà chiarezza sulle basi da cui partirà il ciclo del futuro.

