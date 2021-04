Champions League, bene Real Madrid e Manchester City





Sono iniziati questa sera i quarti di finale di Champions League: si sono giocate Manchester City–Borussia Dortmund e Real Madrid–Liverpool. La gara di Manchester è terminata 2-1 in favore degli uomini di Guardiola: il City è andato in vantaggio grazie alla rete di De Bruyne (19′), al quale ha risposto Reus (84′). A decidere la gara è stato Foden, che ha segnato il gol del 2-1 al 90′. A Madrid invece un grande Real Madrid ha piegato il Liverpool nella rivincita della finale del 2018: gli spagnoli hanno sconfitto il Liverpool per 3-1. Il Real è andato in vantaggio per 2-0 con le reti di Vinicius (27′), e Asensio (36′): nel secondo tempo i Reds hanno accorciato con la rete di Salah (51′), al quale ha risposto ancora Vinicius (65′), per il 3-1 finale.

