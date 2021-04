Diakhaby: “Juan Cala mi ha detto n*gro di m*rda”. Ma arriva la smentita dell’accusato





Mouctar Diakhaby, dopo l’episodio di Cadice-Valencia, ha parlato su Twitter tramite un video dell’accaduto: “Voglio parlare di quello che è successo a Cadice domenica, due giorni dopo sono tranquillo e voglio parlare. Un giocatore mi ha insultato e le parole sono: ‘n*gro di m*rda’. Il giocatore mi ha detto questo. E questo è intollerabile. Avete visto tutti le mie reazioni e non può succedere nella vita normale e nel calcio, dove si deve portare rispetto. Dopo di questo, io e i miei compagni abbiamo deciso di tornare nello spogliatoio, è stata una decisione giusta. Uno dei loro giocatori ha chiesto a un nostro giocatore se saremmo tornati in campo qualora Juan Cala (il giocatore accusato, ndr) si fosse scusato. Io e i miei compagni abbiamo detto no, le cose non vanno così, che non si può fare una cosa del genere e passarla così scusandosi. Oggi sto bene, ma mi ha fatto soffrire tantissimo. Spero che la Liga prenda provvedimenti e sanzioni, perché sia tutto chiaro”.

Arriva anche la replica di Juan Cala, in conferenza stampa: “Tutto è iniziato da un corner in favore del Valencia dove il giocatore Diakhaby mi cade addosso, ricevo una gomitata, reclamo un fallo e mi dice di rialzarmi. Poi arriva il gol, il cartellino e la malaugurata giocata in cui un fallo a favore ho un altro contatto con il giocatore, ricevo un colpo e rivendico un altro fallo. Dico al giocatore ‘lasciami in pace’ e lo ignoro. E il giocatore mi accusa di chiamarlo ‘n*gro di m*rda’. Si arrabbia quando riceve il giallo e poi viviamo la scena. Da quel momento in poi rimango con una faccia di stupore e imbarazzo per quello che sta succedendo. Poi è successo tutto il resto che avete già visto. Non ho mai detto n*gro di m*rda. Non gliel’ho detto e questo è abbastanza chiaro. Tutto quello che dice è falso. Se c’è un giocatore di Cadice che ha detto che sarei andato a chiedere scusa, lascio il calcio. Questo è un linciaggio mediatico”.

Lo riporta calciomercato.com

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: