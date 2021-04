Euro 2021, l’Irlanda verso lo stop. L’Inghilterra pronta a ospitare più gare





L’Inghilterra ospiterà più gare del prossimo Europeo 2021, dopo la probabile rinuncia di Dublino. Come scritto dal tabloid Sun, a due giorni dalla scadenza per l’assegnazione delle gare di Euro 2021, sembra che l’Irlanda ritirerà la propria candidatura, con l’Inghilterra che sembra pronta ad ospitare più partite della competizione. Per ora le sette gare da disputare in Inghilterra verranno giocate a Wembley. Se il numero delle gare aumentasse, la scelta ricadrebbe tra il Tottenham Hotspur Stadium e l’Old Trafford. Tuttavia il preferito dalla Uefa potrebbe essere il più attrezzato Etihad Stadium. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

