Europei 2021, la decisione del governo sul ritorno del pubblico allo stadio





Come riportato da tg24.sky.it, il ministro della Salute, Roberto Speranza ha inviato al presidente della Figc, Gabriele Gravina, una lettera con il suo assenso, che verrà girato all’Uefa. Nella mail viene specificato che toccherà ora al Cts “chiarire i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza gli eventi“. Un’indicazione importante che dal governo italiano arriva alla Figc, in una giornata dove altri Paesi europei (come la Germania) faticano a trovare un’intesa.

