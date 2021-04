FORMELLO | Primo allenamento della settimana in vista del Verona: Inzaghi gestisce le energie





Finite le vacanze pasquali, continuano gli allenamenti in vista della partita di domenica, alle ore 15:00 contro il Verona. La Lazio si è ritrovata quest’oggi sui campi di Formello, per preparare al meglio la sfida, iniziando da una sessione di riscaldamento, per poi svolgere una seduta di possesso palla. I due portieri, Pepe Reina e Thomas Strakosha, dapprima hanno iniziato l’allenamento con il preparatore Grigioni, poi hanno raggiunto i compagni per la partitella finale.

Assenti Patric (out anche contro lo Spezia), Luiz Felipe Ramos (ancora in ripresa dall’annoso infortunio) ed infine Luis Alberto, ancora alle prese con il piede e la caviglia. Lo spagnolo, infatti, al termine della partita contro lo Spezia, aveva pubblicato su Instagram la foto del piede, più gonfio rispetto a prima della sua discesa in campo.

