GIUDICE SPORTIVO | Ecco le decisioni su Lazzari e Correa. Due squalifiche in casa Hellas Verona





Come riportato da un comunicato ufficiale, pubblicato sul sito della Lega Serie A, il Giudice Sportivo ha assunto le decisioni dopo l’ultima giornata di campionato (29°) svoltasi sabato scorso. In casa Lazio sono quattro le sanzioni: Manuel Lazzari, dopo il rosso diretto ricevuto nel finale della sfida contro lo Spezia, ha ricevuto una giornata di squalifica con ammenda di 10.000 euro. Questa la motivazione: “Perché al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, avvicinandosi minacciosamente ad un avversario ne provocava la caduta appoggiando la testa alla nuca del medesimo”. Non sarà il solo a saltare la prossima sfida contro l’Hellas Verona: anche Joaquin Correa, dopo l’espulsione contro la squadra di Italiano per doppia ammonizione, ha ricevuto una giornata di squalifica. Terzo giallo invece per Andreas Pereira, mentre mister Simone Inzaghi, dopo aver ricevuto la quarta ammonizione, è entrato in diffida.

Anche in casa Verona, prossimo avversario della Lazio, ci sono due sanzioni pesanti: il difensore Matteo Lovato ha ricevuto il quinto cartellino giallo e, già in diffida, è scattato lo stop per un turno che gli farà saltare la sfida contro i biancocelesti. Mentre l’allenatore, Ivan Juric, è stato squalificato per una giornata con l’aggiunta di un’ammenda di 5.000 euro “per aver, al 43° del secondo tempo, dopo una decisione arbitrale, rivolto un’espressione insultante all’allenatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

