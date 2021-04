Il Tempo | Lazio, il “Panterone” ora potrebbe restare





Il graffio della Pantera. Ormai non è più una noti zia, si è trasformata in consuetudine. L’hanno ribattezzata zona Caicedo, anche sabato il gol partita nei minuti finali. La metà delle sue marcature in Serie A (4 su 8) è arrivata negli ultimi dieci più recupero (contro Torino, Juventus, Crotone e Spezia). Numeri impressionanti per quello che dovrebbe essere l’attaccante di scorta. I gol dell’attaccante hanno portato 9 punti alla classifica della Lazio, il rapporto gol/minuti giocati è straordinario: segna una rete ogni 84 minuti. Caicedo ha il contratto in scadenza nel 2022, va per i 34 anni, ma sa ancora come essere decisivo. Inzaghi non lo vorrebbe mai lontano dalla Lazio. Se fino allo scorso agosto la sua permanenza sembrava utopia, oggi lo scenario è mutato. Felipe ha cambiato agente, è passato alla scuderia di Matteo Materazzi. Una segnale che potrebbe na scondere la volontà di rimanere a Roma. Si è integrato alla perfezione con la realtà della Capitale: i tifosi lo adorano, vorrebbero vederlo sempre di più. Lui aspetta paziente, in zona Caicedo. Il Tempo\Daniele Rocca

