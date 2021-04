Il Tempo | Lazio, Inzaghi compleanno e rinnovo





Ieri il tecnico biancoceleste ha spento 45 candeline e non sono di certo mancati i messaggi d’affetto da parte del popolo laziale. Nei i tanti post social dedicati a mister Inzaghi dai tifosi capitolini c’era un sogno comune: la speranza che possa presto firmare il rinnovo di contratto, questione che ormai sta tenendo banco da mesi in casa Lazio. Stando a quanto riporta Il Tempo, a breve andrà in scena l’ultimo incontro con il presidente Lotito per limare i dettagli: la differenza tra domanda e offerta è ridotta al minimo. C’è solo da stabilire la parte fissa dell’ingaggio e quella legata ai bonus ed allo staff. Altri tre anni di contratto sono alle porte per l’allenatore piacentino, ora si attende solo che si metta presto tutto nero su bianco.

