Juventus, un altro giocatore è risultato positivo al Covid-19: il comunicato del club





Continua ad aumentare il numero di giocatori in Serie A positivi al Coronavirus. Sale a sette il numero di giocatori contagiati, rientrati dagli impegni con la Nazionale Italiana, il secondo della Juventus. Dopo Leonardo Bonucci, anche Federico Bernardeschi, esterno bianconero, è risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo è stato proprio il club di Torino attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.

