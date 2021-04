Riccardo Cucchi su Lazio-Spezia: “La partita è stata nel segno di Daniel. Caicedo è un giocatore importante”





La Lazio ha trovato tre punti fondamentali nel finale contro lo Spezia, che consentono alla squadra di Inzaghi di combattere ancora per il quarto posto. Sulla gara dello scorso sabato si è espresso l’ex radiocronista Riccardo Cucchi, ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole: “Parapiglia finale, legato al nervosismo accumulatosi nel finale. Le tensioni si potevano anche evitare, mi riferisco a Lazzari: il rosso ricevuto peserà. La vittoria è importante perché lo Spezia è una squadra importante che ha giocato una gara molto intelligente. Gol di Verde molto bello. Il carattere della Lazio ha determinato la vittoria, ciò è molto importante soprattutto per il momento del campionato. Temevo lo Spezia perché anche nella gara di andata ci ha messo in difficoltà, con individualità importanti.

Il calcio di rigore è stato battuto bene, con lucidità. Caicedo si è concentrato in maniera perfetta. Lui è un giocatore importante, sono convinto di questo. Si fa trovare sempre pronto nonostante non parta quasi mai titolare. I suoi gol sono quasi tutti decisivi per il risultato finale, da applausi. Ho visto tutte le vignette fantasiose che sono girate sul web, mi hanno divertito molto.

Su Daniel Guerini – “Tanta commozione che si è trasferita anche a noi spettatori da casa. Ci siamo sentiti vicini alla famiglia immaginando il dolore. La partita è stata nel segno di Daniel. Tutti questi gesti testimoniano quanto lui fosse caro alla società e ai giocatori. E’ stato tutto commovente“.

Su Stefan Radu – “Grande Stefan! Lui è una certezza, con il suo fisico integro è sempre pronto a fare la sua parte. E’ diventato ormai una bandiera della Lazio, in un periodo in cui le bandiere sono scomparse. 402 presenze sono tantissime. Non è nato a Roma, ma è diventato laziale a tutti gli effetti”.

Su Inzaghi e Farris – “Auguri al mister per i suoi 45 anni. E’ un ragazzino! Spero che il suo futuro sia ancora con i colori biancocelesti. Farris è un grande tattico e ha capito meglio di tutti la non banalità dello Spezia. Il vice di Inzaghi ha sottolineato poi l’umiltà della squadra e questa cosa mi è piacuta molto. I successi si basano sull’umiltà.

Contro il Milan e il Napoli saranno gare importanti perché rappresentano due scontri diretti per l’obiettivo quarto posto. Quando le cose non andavano, è stato importante non perdere la fiducia cercando di recuperare terreno sulle avversarie. Il gap con le dirette concorrenti è ancora ampio, ma l’importante è non mollare“.

