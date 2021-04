Sassuolo, De Zerbi conferma la linea intrapresa: “Anche contro l’Inter, fuori precauzionalmente gli assenti con la Roma”





Ha fatto discutere la scelta del Sassuolo di tenere fuori, nella partita contro la Roma giocata questo weekend, i giocatori neroverdi che erano stati convocati dall’Italia di Mancini per le partite di qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022. Ma l’allenatore degli emiliani, Roberto De Zerbi, ha confermato che gli assenti lo saranno anche per la partita contro l’Inter, in programma domani sera:

“Non recuperiamo nessuno rispetto alla gara con la Roma. Bourabia non sarà disponibile, fuori ancora precauzionalmente Caputo, Defrel, Berardi ed Ayhan, che è ancora positivo. Abbiamo scelto questa linea”

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Roberto De Zerbi ha poi continuato:

“Chi ha giocato con la Roma ha fatto una buona partita, stanno bene, potremmo cambiare qualche interprete o qualche posizione, vedremo. Chiaramente tutti gli altri da Kyriakopoulos, Magnanelli, Haraslin, Peluso e qualche altro ragazzino che avremo in panchina sono tutti nella mia testa, vediamo”

