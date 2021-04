TMW | Andreas Pereira può rimanere alla Lazio: due soluzioni con lo United





Il riscatto a 25 milioni di euro fissato dal Manchester è fuori da ogni parametro, per la Lazio. Ecco, bisogna partire da qui per parlare del futuro di Andreas Pereira, 25enne trequartista brasiliano arrivato in prestito dallo United a settembre. La cifra per prenderlo a titolo definito è troppo elevata: per il momento finanziario mondiale, per gli standard biancocelesti (sarebbe il giocatore più pagato da Lotito, dopo i 23 milioni per Zarate) e perché il suo rendimento finora non giustificherebbe un tale investimento. Pereira sabato contro lo Spezia ha giocato la sua 3a partita da titolare in campionato, 5 sono quelle complessive dal 1′ per 665′ minuti totali con 1 gol e 3 assist.

Nonostante lo abbia sempre utilizzato con il contagocce, Inzaghi lo stima moltissimo. E per questo a Formello stanno pensando di tenersi Andreas Pereira senza pagare il riscatto per intero. Due quindi le soluzioni: approfittare della necessità del Manchester di fare cassa per sperare di abbassare il riscatto oppure proporre ai Red Devils il prolungamento del prestito, per poi ridiscutere il riscatto (sempre a una cifra più bassa) nell’estate del 2022. Pereira a Roma si trova bene e vorrebbe giocarsi le sue carte, dopo un anno di adattamento, a partire dal ritiro estivo. Quest’anno, molto particolare per tanti e ovvi motivi, è arrivato a inizio campionato all’interno di una squadra già rodata. Inserirsi, non è stato facile. Soprattutto perché davanti a lui ha Luis Alberto e Milinkovic (se lo si considera mezzala) o il tris Correa-Caicedo-Muriqi (se si considera una seconda punta). Per questo è stato impiegato poco, ma quando è sceso in campo ha sempre lasciato intravedere di avere quel qualcosa in più. Quella scintilla che non tutti anni. Che Inzaghi e lo staff vedono durante la settimana, ma che non ha ancora tirato del tutto fuori il brasiliano. Un giocatore che per estro, rapidità, tecnica e capacità di creare superiorità numerica la Lazio deve cercare di trattenere, a maggior ragione se con lo United si riuscirà a trovare un accordo favorevole. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

