Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha reso note le motivazioni della sentenza sul caso tamponi. Le pene comminate erano di 7 mesi di inibizione al presidente della Lazio Claudio Lotito e 12 mesi ai medici Rodia e Pulcini, oltre a una sanzione di 150.000 euro per il club biancoceleste.

PROTOCOLLO – In merito a quelle che dovevano essere le comunicazioni circa la positività dei giocatori il Tribunale Federale risponde così: “Appare destituita di fondamento la circostanza, sostenuta dalla difesa dei deferiti, secondo la quale alla società non incombesse alcun obbligo di avvisare tempestivamente l’autorità sanitaria pubblica, né di porre in essere, in assenza di indicazioni specifiche della stessa, le conseguenti attività imposte dai protocolli sanitari emanati dalla FIGC e validati dalle autorità sanitarie. Invero, appare evidente che, i protocolli in questione, rispondono ad un automatismo che non può trovare alcuna limitazione qualora la azienda sanitaria pubblica non venga informata della riscontrata positività del calciatore o di un componente dello staff della squadra”.

COLPA DEI MEDICI – All’interno delle motivazioni si evince poi il motivo per cui la pena comminata al Presidente Lotito risulti così bassa rispetto a quelle che erano le richieste avanzate. Infatti il Tribunale Federale fa capire come le maggiori responsabilità siano da riscontrarsi nei medici della S.S. Lazio. “Non vi è dubbio che tale incombenza spettasse alle componenti mediche qui convenute, in ragione dei ruoli rivestiti. Con riferimento, infatti, alle positività riscontrate in ambito UEFA, la disciplina prevede espressamente una stretta correlazione ed interazione con il MLO, nello specifico il dott. Rodia, che avrebbe dovuto attivare nell’immediato tutte le misure oggetto di contestazione. Lo stesso, fra l’altro, riveste la qualifica di medico sociale della Lazio e, pertanto, nello specifico ruolo allo stesso riservato avrebbe dovuto porre in essere tutte le misure idonee a contenere e prevenire i rischi legati alla riscontrata positività. D’altronde il ruolo di responsabile sanitario imponeva al Pulcini stesso un ruolo di coordinamento dello staff medico e, nello stesso tempo, richiedeva che lo stesso approntasse una puntuale macchina organizzativa volta ad affrontare sia sotto il profilo burocratico che sotto il profilo sanitario le situazioni emerse. Infatti l’unica comunicazione effettuata all’ASL in data 29 ottobre 2020 è firmata dal Pulcini; tuttavia tale comunicazione è totalmente inadeguata a soddisfare i requisiti previsti dalle disposizioni normative, in quanto priva dei nominativi risultati positivi ed estremamente generica, ponendo una non legittima differenziazione fra tamponi “UEFA” e tamponi eseguiti secondo il protocollo “FIGC” che, si ribadisce, non può rilevare ai fini della tutela della salute ed incolumità pubblica”.

SU LOTITO – “Con riferimento, invece, alla posizione del sig. Lotito nella fattispecie in questione il Tribunale ritiene che, pur nella posizione rivestita di legale rappresentante del sodalizio societario, non fosse allo stesso imputabile lo specifico obbligo contestato di dover procedere personalmente a comunicare all’ASL tempestivamente i nominativi dei soggetti risultati positivi, e di dover concordare personalmente con le predette i provvedimenti consequenziali da adottare. Non vi è dubbio, infatti, che gli adempimenti in questione attengono a specifiche questioni di natura medica, con inevitabili profili di discrezionalità tecnica tale che non possono che essere intestati in capo a coloro che, nell’ambito di una complessa compagine sociale, sono specificamente preposti all’assolvimento delle problematiche connesse alla tutela specifica della salute dei lavoratori ed alla predisposizione di tutte le misure – preventive e consequenziali – idonee a gestire i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività in questione”.

