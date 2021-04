CdS | Borré aspetta la chiamata della Lazio





Iniziano a circolare le prime indiscrezioni di mercato ed in orbita Lazio è stato accostato dall’Argentina il nome di Rafael Santos Borré. Come evidenzia il Corriere dello Sport, dovrebbe esserci stato un sondaggio da parte dei biancocelesti: l’attaccante del River Plate sogna si giocare a Roma ed ha messo in stand by le altre offerte. Il 25enne, che si libererà a giugno, ha detto di no al Gremio e nel frattempo ha proposte da Liga e Premier League. Ha segnato 51 gol in 133 gare, è un centravanti e gioca anche da seconda punta. Per ora sembrerebbe una pista percorribile, ma si attendono sviluppi concreti.

