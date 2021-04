CdS | Festa per Radu: passaggio di consegne con Favalli





In occasione della gara dell’Olimpico contro lo Spezia, Stefan Radu ha scritto la storia. È il giocatore con più presenze in biancoceleste e, come riporta il Corriere dello Sport, oggi a Formello verrà premiato per le sue 402 presenze. Sabato ha staccato nella classifica all-time Giuseppe Favalli, che oggi sarà al centro sportivo per il passaggio di consegne. Insieme a lui anche il presidente Lotito e l’intera dirigenza laziale, che si riuniranno al termine della seduta di allenamento mattutina. Per Radu 13 anni di Lazio, ancora oggi è il punto cardine della retroguardia e sempre più, di diritto, nella storia ultracentenaria biancoceleste.

