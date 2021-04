CdS | La scelta del Leone: Acerbi-Lazio 2025





È senza dubbio uno dei punti fermi della rosa biancoceleste: Francesco Acerbi guida la difesa della Lazio ed è pronto a guidarla ancora. Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore, con contratto attualmente in scadenza nel 2023, rinnoverà ufficialmente al termine della stagione. Per ora quindi non c’è la firma, ma intanto il club ed il manager Pastorello hanno definito la durata del nuovo contratto (2025). Non resta quindi che mettere tutto nero su bianco, con l’accordo tra le parti che in linea di massima è stato trovato da tempo.

