CHAMPIONS LEAGUE | Il PSG di misura sul Bayern Monaco. Il Chelsea archivia la pratica Porto





Continua il programma dei quarti di finale di Champions League con una doppia sfida ricca dio emozioni. Il Paris Saint Germain, nel replay della finale dello scorso anno, batte per tre a due il Bayern Monaco grazie alla doppietta di Mbappè intervallata dal gol di Marquinhos. Nell’ altra sfida, il Chelsea supera il Porto per due a zero in trasferta con i sigilli di Mount e Chilwell,

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: