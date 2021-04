Diritti tv, definito l’accordo tra Dazn e Cairo per la creazione di due canali sul digitale terrestre





Come riportato da MF-Milano Finanza, sarebbe stato definito un accordo tra la Cairo Communication e DAZN per l’utilizzo della banda sul multiplex di proprietà della società editoriale di Cairo: l’obiettivo sarebbe la creazione di due canali digitali play di backup all’offerta della piattaforma streaming, che ha acquistato i diritti della Serie A per il triennio 2021-2024. L’accordo si aggira attorno ai tre milioni di euro all’anno.

Questa novità era stata comunicata nei giorni scorsi da Veronica Diquattro, amministratore delegato, che aveva detto: “Stiamo pensando a un canale sul digitale terrestre per chi dovesse avere problemi di connettività“. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

