FORMELLO – Continua la marcia verso Verona, intanto Caicedo scalda i motori





Al quartier generale biancoceleste continua la preparazione in vista della gara contro l’Hellas Verona. Inzaghi che ha chiamato i suoi alle 11:00 per l’allenamento. Fase iniziale di riscaldamento con attivazione muscolare e torello, poi lavoro di possesso palla con i soliti registi a fare da jolly. Ancora presto per le prove tattiche e per una probabile formazione, sicuramente si dovrà fare a meno di Lazzari e Correa, con Caicedo pronto a sostituire l’argentino. Il tecnico valuterà le condizioni dei suoi per poter fare le scelte migliori. Tra gli assenti Patric, Luiz Felipe e Luis Alberto.

