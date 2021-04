Il Tempo | Fiducia a Immobile: Inzaghi lo conferma a Verona con Caicedo





Waiting for gol. La Lazio aspetta ansiosa di ritrovare il vero Immobile. Il digiuno dura da troppo tempo: l’ultima rete di Ciro risale alla sfida con il Cagliari dello scorso 7 febbraio. Due mesi esatti in cui non è riuscito a gonfiare la rete se non in Nazionale (Irlanda del Nord e Lituania). Sono diventate nove le sfide consecutive senza bucare il portiere avversario (7 in campionato e 2 in Champions League), è il suo peggior dato da quando è arrivato in biancoceleste (eguagliata la striscia tra aprile e maggio 2019). Eppure il valore del calciatore non si discute: finora sono 14 le marcature in Serie A, ci sono ancora dieci finali per incrementa re il proprio bottino. I numeri sono sempre stati dalla sua parte. La Scarpa d’Oro riportata in Italia dopo 13 anni ne è una testimonianza. Il prossimo sarà il suo gol numero 150 nel nostro campionato: lo avrebbe già segna to se non fosse stato per quel rigore sbagliato con il Bologna. Non ci pensa e guarda avanti. Ha sempre superato i momenti di difficoltà grazie alla sua tenacia e al sostegno delle persone che gli sono vici ne. A cominciare da Simone Inzaghi, che ha sempre difeso il suo bomber. Con lo Spezia non ha avuto l’occasione giusta per sbloccarsi, ha servito due assist preziosi a Correa che però ha sprecato entrambe le occasioni. Proverà a reagire già da domenica col Verona. Dopo la Sampdoria è la sua vittima preferita (insieme al Genoa): contro i gialloblù ha realizzato 11 reti in altrettanti incroci. Salvo clamorose sorprese, sarà lui a guidare l’attacco laziale al Bentegodi. Con Correa squalificato per un turno, ad affiancarlo dovrebbe esserci Caicedo. Se l’è guadagnato sul campo. Sabato scorso altro gol decisivo, in questa stagione ha portato in dote 9 punti. Muriqi partirà dalla panchina, non ha convinto affatto, dovrà aspettare diverso tempo per avere un’altra occasione. L’altra assenza sarà quella di Lazzari, che dopo il fallo di reazione su Agudelo se l’è cavata con una sola giornata di stop. Sulla fascia destra tornerà Marusic, mentre sulla corsia opposta ballottaggio tra Lulic e Fares. Ancora da valutare le condizioni della caviglia di Luis Alberto: l’ematoma deve ancora riassorbirsi, ma il Mago dovrebbe stringere i denti. Il Tempo/Daniele Rocca

