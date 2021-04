Italia, altro giocatore positivo al Covid





Si allarga il numero dei giocatori risultati postivi all’interno della nazionale Italiana in seguito alle tre partite giocate nel turno infrasettimanale. Dopo i 4 membri dello staff, Bonucci, Bernardeschi, Cragno, Florenzi, Verratti e Grifo, infatti, è risultato positivo anche Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta. Proprio dalla società bergamasca è arrivato il comunicato ufficiale: “Atalanta B.C. ha reso noto che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: