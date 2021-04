La Repubblica | L’agenda di Lotito: blindare Inzaghi e poi sconto in Aula





Secondo l’edizione odierna di Repubblica, molto presto potrebbe arrivare l’annuncio del rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio. L’occasione potrebbe essere oggi, durante la premiazione di Radu a Formello per il record di presenze in biancoceleste. Il presidente incontrerà senza dubbio il tecnico, i due si sono già parlati in occasione del compleanno di Inzaghi, e al mister la chiamata ha fatto piacere. Nonostante qualche incomprensione, il rapporto tra i due rimane ottimo, il contratto che legherà Inzaghi alla Lazio è pronto: un triennale da 7.5 milioni di euro. Tiene banco inoltre la questione tamponi. Lotito spera in uno sconto in fase d’appello, la Lazio avrà un mese di tempo per preparare il ricorso.

