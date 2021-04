Premiazione Radu, le sue parole: “Sono molto felice, me lo ricorderò per sempre”





Stefan Radu, difensore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky, dopo la cerimonia che lo ha incoronato come calciatore più presente nella storia della Lazio.

“Sono molto felice, la squadra e la Società mi hanno fatto due sorprese pazzesche, non mi aspettavo di ricevere questi regali. Non so chi abbia avuto questa idea, sono curioso: è un bellissimo regalo, me lo ricorderò per sempre.

Adesso testa alle dieci finali che mancano alla fine del campionato. Spero adesso che i magazzinieri mi diano una mano per portare tutto questo a casa. Anche i miei figli saranno contenti però gli dirò che è un regalo per me (ride, ndr)”.

