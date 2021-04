SERIE A | L’Inter vince e allunga sul Milan. La Juventus supera il Napoli





La Serie A entra nel vivo e la classifica, dopo i vari recuperi, si va delineando. Nel tardo pomeriggio di oggi, infatti, sono andati in scena due scontri fondamentali per la vetta della classifica. Nel recupero della terza giornata, la Juventus supera il Napoli per due a uno. Apre Ronaldo dopo un quarto d’ora, raddoppia Dybala nella ripresa con il rigore d’Insigne che chiude la gara. Nell’altra sfida, invece valida per la ventottesima giornata, l’Inter regola per due a uno il Sassuolo grazie alle reti di Lukaku e Martinez.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: