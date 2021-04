SOCIAL | Radu festeggia il record di presenze: “Orgoglioso di aver indossato per 402 volte la prima squadra





Il Radu Day in casa Lazio sta per concludersi. Nella mattinata di oggi il calciatore rumeno ha festeggiato il record delle 402 presenze con la maglia biancoceleste ricevendo a Formello un quadro ed un trono con lo schienale creato grazie una sua maglia. A premiarlo, oltre alla dirigenza biancoceleste, anche Giuseppe Favalli, il precedente detentore del record che si è congratulato con Stefan. Via social, il numero 26 laziale ha commentato la giornata: “Orgoglioso di indossare per 402 volte la maglia della prima squadra della capitale 🦅🤍💙Ringrazio tutto il popolo biancoceleste, compagni, la società Lazio, Giuseppe Favalli per questo giorno indimenticabile.#laprimasquadradellacapitale”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: