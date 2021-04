Arsène Wenger: “Fuorigioco automatizzato? Penso sarà pronto per i Mondiali”





L’ex allenatore dell’Arsenal, Arsène Wenger, è attualmente il responsabile dello sviluppo mondiale del calcio dalla FIFA. In una intervista rilasciata al “The Times” ha parlato di una possibile innovazione nel mondo del calcio, dopo l’introduzione del V.A.R. e della gol-line technology: il fuorigioco automatico tecnologico. Ecco le parole di Wenger sull’argomento: “Penso che il fuorigioco automatizzato sarà pronto per i Mondiali. Stiamo facendo molti sforzi. Cosa cambierà? Il segnale verrà inviato immediatamente all’assistente di linea. Adesso, in media, dobbiamo aspettare circa 70 secondi, a volte anche 1 minuto e 20 secondi. Molti gol vengono annullati per una questione di centimetri e dopo diverso tempo, è un peccato che i giocatori esultino e poi restino delusi”.

