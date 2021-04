Calciomercato, dalla Spagna: Musacchio al Real Betis in estate





L’avventura di Mateo Musacchio con la maglia della Lazio sembra già arrivata al capolinea, dopo appena pochi mesi dal suo inizio. Il difensore argentino, giunto nella capitale per sostituire l’infortunato Luiz Felipe, ha faticato ad inserirsi nell’ambiente biancoceleste con Inzaghi che gli ha spesso preferito altri interpreti da Patric a Marusic. Per questo motivo, il futuro del classe ’90 sembra sempre più lontano dalla capitale: come riporta Fichajes.net, infatti, Musacchio (in scadenza a giugno con la Lazio se non sarà riconfermato) si sarebbe già accordato con gli spagnoli del Real Betis dove andrebbe a ritrovare Manuel Pellegrini, suo ex allenatore ai tempi del Villareal.

