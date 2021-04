Calciomercato, un nuovo difensore nel mirino di Tare: i dettagli





Iniziano i primi rumors di calciomercato, vista l’imminente fine della stagione in corso. La prossima sessione di mercato, sarà molto calda, visti i vari movimenti già in programma. Uno di questi, sembrerebbe riguardare il mondo biancoceleste: si tratta di Nikola Maksimovic, difensore tutt’ora in forza al Napoli, già nel mirino della Lazio lo scorso gennaio. Come riportato da TMW, Igli Tare avrebbe messo gli occhi proprio su di li per rinforzare il reparto difensivo di Simone Inzaghi. L’idea, sarebbe quella di un contratto quadriennale per il calciatore in scadenza con i partenopei. Su di lui, ci sarebbe anche l’Inter di Antonio Conte.

