CorSera | Luis Alberto tenta il recupero, Patric in dubbio





In assenza di Inzaghi, la Lazio ha sostenuto sotto la guida dei collaboratori di Simone l’allenamento in vista della gara di domenica a Verona. Le scelte saranno legate al recupero di Luis Alberto e Patric, i quali non hanno partecipato alla seduta sul campo dovendo gestire rispettivamente la distorsione alla caviglia e il mal di schiena. È probabile che il fantasista recuperi, mentre ci sono dubbi sulla disponibilità del difensore. Se Patric non dovesse farcela, è probabile la conferma di Marusic in difesa nonostante l’assenza di Lazzari per squalifica. Due le soluzioni per la fascia destra: lo spostamento di Lulic, con Fares sulla sinistra, oppure l’impiego di Akpa-Akpro. I problemi aumenterebbero sensibilmente se anche Luis Alberto non riuscisse a essere in campo dall’inizio; difficile che Inzaghi punti di nuovo su Andreas Pereira come interno di centrocampo contro una squadra fisica come il Verona. In attacco al posto dell’altro squalificato Correa giocherà quasi sicuramente Caicedo.

Corriere della Sera

