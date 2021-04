Covid, Draghi: Ci saranno riaperture, ma non ho una data. Priorità agli over 65 per le vaccinazioni”





Il presidente del consiglio Draghi torna a parlare degli effetti della pandemia in Italia e del tema vaccini. Durante il suo intervento in conferenza stampa, Draghi si è detto pronto a nuove riaperture, ma la data dipenderà dall’andamento dei contagi. Inoltre, ha sottolineato l’importanza della vaccinazione per gli over 65, e l’incoscienza delle persone under 60 che passano avanti in lista mettendo al rischio le persone più fragili. I Presidente ha poi confermato il target delle 500 mila dosi di vaccini al giorno, previste per fine mese.

Questi i vari temi trattati da Mario Draghi in conferenza stampa:

“Con che coscienza si saltano le liste, sapendo che si lascia esposto a rischio concreto di morte persone over 75 o persone fragili? È necessario seguire le linee guida di Speranza e Cts. La disponibilità di vaccini non è calata, i numeri sono come prima di Pasqua, sta risalendo secondo il trend previsto. Non ho dubbio sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti. Il ministro Speranza? L’ho voluto nel Governo e ne ho molta stima.”

Vaccinazioni degli under 60 – “Banalizzando potrei dire: smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, i giovani, i 35enni, gli psicologi compresi tra gli operatori sanitari. Queste platee di operatori sanitari che si allargano. Ma con che coscienza un giovane salta la lista e si fa vaccinare sapendo che lascia esposta a un rischio concreto, un over 75 o una persona fragile al rischio concreto di morte?», ha detto il premier Mario Draghi. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), ha detto che il vaccino AstraZeneca «ha un ruolo preciso e di grande utilità per i fragili. Ricordiamoci che le scelte considerate nella giornata di ieri fanno riferimento ad eventi trombotici rari in sedi inusuali, 86 casi su una platea di 25 milioni di vaccinati. Raccomandare un uso preferenziale di questo vaccino, ricordo approvato per gli over 18, risponde al duplice obiettivo di proteggere la popolazione fragile e quella dove l’incidenza dei casi è stata maggiore».

Sblocco licenziamenti – “Sul blocco dei licenziamenti, ha detto Draghi rispondendo a una domanda, «la posizione del governo è nota, prevedendo lo sblocco dei licenziamenti a giugno a seconda dei due tipi di ammortizzatori sociali e poi a ottobre».

Dl sostegni: “Il prossimo Dl sostegni avrà «una dimensione probabilmente più grande di quello passato», ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa. «Sullo scostamento è previsto che il ministro dell’Economia presenterà il Def, dove viene definito lo scostamento, poi sullo scostamento voterà il Parlamento. Poi presenteremo il decreto sostegni. Se conterrà sostegni e misure economiche per le riaperture? Entrambi».

Scuola – L’obiettivo per il mondo della scuola è quello di riportare tutti in classe, chiudendo l’anno in presenza. «Io voglio vedere le prossime settimane di riaperture, a cominciare dalle scuole. Obiettivo deve essere quello di dare ai ragazzi l’opportunità di almeno un mese in classe, chiudere assieme l’anno», ha sottolineato premier Mario Draghi.«Sulla diidattica a distanza ognungo può avere l’opinione che vuole, ma è meglio di niente», ha detto Draghi. Banda larga per tutti? «Digitale è tra priorità, c’è l’impegno del governo».

Turisti con certificato vaccinale – “Siamo pronti ad accogliere tutti i turisti che abbiano un certificato vaccinale», ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. «Bisogna procedere rapidamente nel nostro interesse ad avere un certificato vaccinale. Più che preoccuparsi delle complicazioni di carattere etico cominciamo a farlo», ha detto il presidente del consiglio. Le prossime settimane saranno di riaperture, non di chiusure. «La stagione turistica? Non ho una data per le riapertura, dipende dall’andamento dei contagi e delle vaccinazioni», ha detto il premier. «Garavaglia dice aperture il 2 giugno? Magari anche prima», ha detto Draghi. «Non diamo per abbandonata la stagione turistica, tutt’altro». Draghi ha ricordato di aver visto Salvini, i presidenti di Regione, Anci e Province. «Poi ho visto anche Bersani stamattina eh, in un equilibrio di tutto casuale. É normale chiedere le riaperture, sono le miglior forme di sostegno».

Vaccino Sputnik – «Sullo Sputnik vediamo cosa dice l’Ema», se arriva il via libera «si possono fare benissimo questi contratti. Ma ci hanno detto che la capacità produttivo sono molto limitate, dosi non interessanti per un paese e se gli accordi verranno rispettate l’Italia avrà tutte le dosi che servono. Bisogna poi vedere se Sputnik si presta ad essere adattato in presenza di varianti, che inevitabilmente verranno fuori. Ancora: la produzione dello Sputnik dovrebbe venire nel 40% in Russia», ha detto Draghi. Il resto «in siti internazionali. Questo per rimarcarvi la complessità della scelta, ma non c’è una proibizione. Dal punto di vista legale non ci sono problemi, se la Germania sta procedendo con dei contratti sta facendo una cosa legale».

Alitalia – Draghi ha risposto a domande su Alitalia. «Il punto centrale è creare una società che si chiamerà Ita che avrà una forte discontinuità con la vecchia Alitalia. A me dispiace moltissimo che non si chiamerà più Alitalia, ora stanno trattando sul logo», ha detto il premier. «Siamo in piena trattativa tra i ministri e la Commissione: non possiamo accetare asimmetrie ingiusticate. Se ci sono ragioni per maltrattare Alitala le vedremo, ma non accetteremo discriminazioni arbitrarie. Ora il punto centrale è creare una società che si chiameraà Ita, che avrà una discontinuità con il passato. Mi spiace che non si chiamerà più Alitalia: come una famiglia un po’ costosa ma una di famiglia. Ora serve partire immediatamente con la stagione estiva, con una società nuova forte che si regga sulle sue ali, senza sussidi. Speriamo un esito positivo con la Commissione».

