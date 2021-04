Dott. Lima: “Petizione per riabilitare Signori? Glielo devo, ecco perché l’ho fatto”





Il direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica del Policlinico S.Orsola-Malpighi Mario Lima, ha lanciato la petizione per riabilitare Beppe Signori. In un suo intervento a TMW Radio, il dottore ha spiegato come è nata l’iniziativa e le motivazioni che lo hanno spinto ad aprire la raccolta firme.

Queste le sue parole:

“L’iniziativa sta andando molto bene, abbiamo già raccolto più di tremila firme in quattro giorni. È stato un gesto importante per Beppe da parte di tutti i tifosi che gli vogliono bene. Io ho stretto un rapporto d’amicizia con Signori quando giocava ancora qui a Bologna. Sua figlia ha avuto un problema, e io la operai. Mi colpì molto che nonostante fosse un ‘divo’ non ha chiesto nulla, aveva piacere a stare in mezzo alla gente. Due giorni dopo l’operazione, venne lui con 20 maglie da regalare in beneficenza all’associazione dei genitori. Il nostro rapporto è continuato in questi dieci anni di disgrazia, ho avuto modo di apprezzare l’uomo che è. L’uomo è dieci volte migliore del giocatore. È molto chiaro, molto onesto”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: