EUROPA LEAGUE | L’Ajax cede alla Roma. Vincono Villareal e Manchester United, pareggia l’Arsenal





L’andata dei quarti di finale di Europa League va in bacheca all’insegna delle vittorie di misura. Vittoria esterna del Villareal che batte uno a zero la Dinamo Zagabria (Moreno) e del Manchester United che rifila un secco due a zero al Granada (Rashford, Bruno Fernandes). L’Arsenal pareggia con lo Slavia Praga facendosi riprendere nel recupero (Pepe, Holes), mentre la Roma, infine, vince in rimonta per due a uno sull’Ajax che in apertura di ripresa sbaglia anche un calcio di rigore. Al momentaneo vantaggio di Klaasen rispondono prima Pellegrini e poi Ibanez.

