Europei, la decisione del Cts: “Impossibile ad oggi aprire l’Olimpico ai tifosi”





In vista degli Europei che prenderanno avvio a giugno, nei giorni scorsi il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, aveva ricevuto una lettera del Ministro della Salute, Roberto Speranza, dove dava il suo assenso all’apertura parziale degli stadi, in attesa però del via libera da parte del Comitato Tecnico Scientifico.

La Uefa aveva ufficialmente richiesto alle federazioni di confermare entro il 7 aprile l’impegno ad ospitare l’evento, ponendo come condizione necessaria per l’assegnazione delle partite la presenza di almeno il 25 per cento di spettatori. Conferma che però, nelle ultime ore, non è arrivata dal Cts. Infatti, sottolineano gli esperti che “tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica, a oggi non è possibile consentire, seppur in minima parte, il ritorno dei tifosi allo stadio”. Pertanto il Cts al momento esclude la possibilità di aprire le porte dello Stadio Olimpico di Roma per i primi quattro incontri dell’Europeo.

Ora la palla passa alla UEFA, che alla luce anche dei dati forniti dalle altre città che ospiteranno la competizione, dovrà decidere se concedere più tempo al Cts per rivedere le sue decisioni oppure optare per la scelta di un’altra località (estera) che ospiterà i quattro match previsti a Roma.

