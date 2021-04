FORMELLO | Prosegue la preparazione per il Verona: differenziato per Luis Alberto





Dopo la notizia giunta nella serata di ieri in merito alla positività di mister Simone Inzaghi, i biancocelesti, privi del loro tecnico, si sono ritrovati in mattinata al centro sportivo di Formello.

Assenti alla seduta di allenamento Musacchio, Luiz Felipe e Cataldi. Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, la squadra ha svolto esercitazioni sul possesso palla tramite alcuni torelli sul campo adiacente a quello centrale. A seguire lavoro sulla forza con gli elastici, a cui pero Milinkovic Savic non ha preso parte, e rapidità tramite navette. Esercizi di possesso palla con le sponde a tre squadre e infine partita, durante la quale Correa si è distinto per un bel tiro a giro da fuori sul finale. Patric e Luis Alberto hanno svolto un lavoro differenziato. Per il numero 14 in particolare, lavoro di skip e scarico del pallone, slalom, balzi sui cerchi e allunghi sui 50 metri con gli scarpini.

