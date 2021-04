Gaia Lucariello: “Test negativi per 5 giorni: siamo sempre stati attenti, Simone ora è positivo ma asintomatico”

Gaia Lucariello, la moglie di Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni de Il Messaggero della positività al COVID che lei e tutta la sua famiglia hanno riscontrato.

Gaia Lucariello quindi prosegue, spiegando quando si è accorta di essersi presa il COVID.

A quel punto, spiega a Il Messaggero, il test è stato fatto da tutta la famiglia, ivi compreso Inzaghi ovviamente.

“Sono tutti positivi, ma asintomatici: sia Simone, che mio figlio Lorenzo ed i domestici. Speriamo non peggiorino. Perché il rapido non è risultato positivo? Mi hanno detto che capita spesso e che ci siano persone che hanno tutti i sintomi del COVID ma risultano negative al tampone. Non sempre il test, specialmente il rapido, individua la positività”

Infine sulle possibilità di contagio, una chiosa finale.

“Assolutamente non ho idea di come l’abbia preso. Da un anno a questa parte sono sempre stata attentissima, faccio un tampone a settimana e non frequento nessuno se non la mia famiglia. Non usciamo praticamente mai di casa, se non per andare al parco o stare all’aria aperta. Lo stesso Simone fa il test continuamente, l’ultimo venerdì scorso. Il Covid è veramente un virus subdolo”