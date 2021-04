Il Tempo | Immobile: “Non segno? Mi mancano i tifosi”





Una partita alla PlayStation per staccare la spina. Ha bisogno di ricaricarsi Immobile, soprattutto dal punto di vista mentale. «Passami la palla davanti alla porta che mi devo sbloccare, ormai sono sette partite». Ci scherza su Ciro mentre mentre prende parte a una diretta Twitch con il gamer «MikeShowSha». «Giocare a Fifa mi rilassa, anche se preferisco Formula 1. Come sta andando la stagione? Quest’anno è stato un po’ difficile dal punto di vista fisico, non c’è stato un inizio e una fine. Mi sono mancati molto i tifosi. Avremmo giocato partite da pienone allo stadio. Sono quel tipo di giocatore che quando va in trasferta e viene fischiato si carica ancora di più. Adesso giocare in casa o in trasferta è la stessa cosa. Scarpa d’Oro? Non ho messo a fuoco fino a quando non me l’hanno consegnata». Poi una battuta anche sui festeggiamenti di Radu: «Questa mattina lo abbiamo celebrato, era anche un po’ commosso. È stato emozionante». Il difensore romeno ha ricevuto dal presidente e da Favalli un doppio regalo: una poltrona con il suo nome e un quadro raffigurante le sue gesta in 13 anni di Lazio. «Sono molto felice – ha detto ai microfoni del canale ufficiale – la squadra e la società mi hanno fatto due sorprese pazzesche, non mi aspettavo di ricevere questi regali. Non so chi abbia avuto questa idea, sono curioso. Adesso testa alle dieci finali che mancano alla fine del campionato. Anche i miei figli saranno contenti per questi doni”.



